В Удмуртии планируют открыть первый литературный музей в доме Захария Лятушевича

В Ижевске (Удмуртия) собираются открыть первый республиканский литературный музей на базе отреставрированного дома Захария Лятушевича. Он является памятником истории и культуры федерального значения.

«Мы попросили подготовить концепцию литературного музея. Мне кажется, это логично. Во-первых, центр [города], во-вторых, Лятушевич тоже был просвещенцем и литератором, в-третьих, у нас нет сегодня подобных заведений, оно востребовано, у нас много достойных литераторов», — сказал министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.

Разработкой концепции займется институт музейных проектов из Екатеринбурга, также к этому процессу будут привлекаться Национальная библиотека Удмуртии, Союз писателей республики и т. д. Ремонтные работы в доме Лятушевича начнутся в конце мая, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что власти Удмуртии планируют выделить на развитие учреждений культуры около 0,5 млрд рублей. Еще 260 млн рублей предоставит республике федеральный бюджет. В 2019 году в республике начнется реконструкция национальной библиотеки Удмуртии, памятника архитектуры 1807 года федерального значения, и дома Захария Лятушевича, капитальный ремонт музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия имени Калашникова и здания республиканского колледжа культуры.

