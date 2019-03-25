Москва выделит Удмуртии на развитие культуры 260 млн рублей

Власти Удмуртии планируют выделить на развитие учреждений культуры около 0,5 млрд рублей. Еще 260 млн рублей предоставит республике федеральный бюджет.

«Таких вложений в отрасль культуры никогда не было», — приводит слова главы Минкульта УР Владимира Соловьева пресс-служба правительства региона. Министр отметил, что такие средства планируется потратить в ближайшие 7 лет.

Он добавил, что в 2019 году в республике начнется реконструкция национальной библиотеки Удмуртии, памятника архитектуры 1807 года федерального значения и дома Захария Лятушевича, капитальный ремонт музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия имени Калашникова и здания республиканского колледжа культуры.