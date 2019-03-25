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Москва выделит Удмуртии на развитие культуры 260 млн рублей

19:34, 25.03.2019
Москва выделит Удмуртии на развитие культуры 260 млн рублей
Фото: udmurt.ru

Власти Удмуртии планируют выделить на развитие учреждений культуры около 0,5 млрд рублей. Еще 260 млн рублей предоставит республике федеральный бюджет.

«Таких вложений в отрасль культуры никогда не было», — приводит слова главы Минкульта УР Владимира Соловьева пресс-служба правительства региона. Министр отметил, что такие средства планируется потратить в ближайшие 7 лет.

Он добавил, что в 2019 году в республике начнется реконструкция национальной библиотеки Удмуртии, памятника архитектуры 1807 года федерального значения и дома Захария Лятушевича, капитальный ремонт музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия имени Калашникова и здания республиканского колледжа культуры.

ЭкономикаБюджетОбществоКультура Удмуртия
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