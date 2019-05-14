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Игроки академии «Рубина» попали в состав сборной России U18 на турнир в Словакии

21:12, 14.05.2019
Игроки академии «Рубина» попали в состав сборной России U18 на турнир в Словакии
Фото: krivoe-zerkalo.ru

Официальный сайт Российского футбольного союза сообщает, что два футболиста системы казанского «Рубина» — 18-летние защитники Илья Агапов и Владислав Микушин — вызваны в сборную России U-18 (игроки 2001 года рождения) и отправятся на международный турнир Slovakia Cup под руководством Александра Кержакова.

Турнир пройдет с 20 по 24 мая. Российская команда попала в группу «А» вместе с Англией, Словакией и Мексикой. Группу «B» образовали Хорватия, Украина, Чехия и Испания.

Подготовку команда Кержакова к Slovakia Cup начнет 16 мая в Новогорске.

Справка

Состав сборной России:

Вратари: Виталий Ботнарь («Локомотив» Москва), Иван Будачев («Ленинградец» Ленинградская область).

Защитники: Илья Агапов, Владислав Микушин (оба — «Рубин» Казань), Илья Вахания, Данила Прохин (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Дмитрий Владимиров («Динамо» Москва), Алексей Никитенков, Никита Сулейманов (оба — «Чертаново» Москва), Дмитрий Сухарев («Локомотив» Москва).

Полузащитники: Леонид Герчиков («Чертаново» Москва), Максим Данилин, Руслан Литвинов, Степан Оганесян (все — «Спартак» Москва), Кирилл Кравцов («Академия Зенит» Санкт-Петербург), Андрей Мазурин («Динамо» Москва), Максим Петров, Дэнис Файзуллин (оба — «Локомотив» Москва).

Нападающие: Максим Данилин («Динамо» Москва), Бека Джанелидзе («Зенит» Санкт-Петербург).

СпортФутбол Татарстан
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