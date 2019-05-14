Игроки академии «Рубина» попали в состав сборной России U18 на турнир в Словакии

Официальный сайт Российского футбольного союза сообщает, что два футболиста системы казанского «Рубина» — 18-летние защитники Илья Агапов и Владислав Микушин — вызваны в сборную России U-18 (игроки 2001 года рождения) и отправятся на международный турнир Slovakia Cup под руководством Александра Кержакова.

Турнир пройдет с 20 по 24 мая. Российская команда попала в группу «А» вместе с Англией, Словакией и Мексикой. Группу «B» образовали Хорватия, Украина, Чехия и Испания.



Подготовку команда Кержакова к Slovakia Cup начнет 16 мая в Новогорске.