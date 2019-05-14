Президента Словакии Андрея Киску оштрафовали на €39 тысяч

Комитет Национального совета (парламента) Словакии оштрафовал президента Словакии Андрея Киску на три месячных оклада за сокрытие факта финансирования своей предвыборной кампании в 2014 году из средств принадлежавшей ему компании KTAG.



Киска ежемесячно получает €13 тысяч, то есть он должен заплатить в бюджет €39 тыс. Президент оспорил решение парламентского комитета, назвав его «происками политических противников», пишет ТАСС со ссылкой на словацкие СМИ.

Киска является президентом Словакии с 15 июня 2014 года.

Напомним, что в марте адвокат Зузана Чапутова одержала победу во втором туре президентских выборов в Словакии. Она станет первой женщиной-президентом Словакии. К президентским обязанностям Чапутова сможет приступить 15 июня этого года.