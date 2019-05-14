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Суд прекратил производство по иску Дерипаски к Зюганову на 1 млн рублей

18:35, 14.05.2019
Суд прекратил производство по иску Дерипаски к Зюганову на 1 млн рублей
Фото: commons.wikimedia.org / ZajicZ

Бизнесмен Олег Дерипаска и лидер КПРФ Геннадий Зюганов заключили мировое соглашение по иску о компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.

Зюганов сообщил, что не хотел оскорбить Дерипаску или обвинить в преступлении. Он отметил, что высказывание «имеет собирательный характер и выражает его личное мнение в отношении определенного круга лиц» и не относится к Дерипаске.

Бизнесмена эти пояснения удовлетворили, и он отказался от своих требований, передает «РИА Новости».

Напомним, что в середине января бизнесмен Олег Дерипаска подал в Тверской суд Москвы иск с требованием взыскать с лидера КПРФ Геннадия Зюганова 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Поводом к иску стали слова Зюганова, назвавшего бизнес миллиардера «крупнейшей аферой».

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