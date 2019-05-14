Народный артист России Виктор Сумеркин скончался на 86-м году жизни

Народный артист России, тромбонист и музыкальный педагог Виктор Сумеркин умер в возрасте 86 лет.

Как сообщили в Санкт-Петербургском Доме музыки, Сумеркина не стало в ночь с 12 на 13 мая.



По информации ТАСС, прощание с Виктором Сумеркиным состоится 15 мая, в 14.00, в Крематории Санкт-Петербурга.



На протяжении всей жизни Сумеркин совмещал педагогическую и концертную деятельность. Сумеркин был солистом симфонического оркестра Ленинградской филармонии, профессором Санкт-Петербургской консерватории.



Ранее на 81-м году жизни скончалась народная артистка России, актриса Малого театра Нелли Корниенко.

