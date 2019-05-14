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Народный артист России Виктор Сумеркин скончался на 86-м году жизни

18:18, 14.05.2019
Народный артист России Виктор Сумеркин скончался на 86-м году жизни
Фото: скриншот vk.com

Народный артист России, тромбонист и музыкальный педагог Виктор Сумеркин умер в возрасте 86 лет.

Как сообщили в Санкт-Петербургском Доме музыки, Сумеркина не стало в ночь с 12 на 13 мая.

По информации ТАСС, прощание с Виктором Сумеркиным состоится 15 мая, в 14.00, в Крематории Санкт-Петербурга.

На протяжении всей жизни Сумеркин совмещал педагогическую и концертную деятельность. Сумеркин был солистом симфонического оркестра Ленинградской филармонии, профессором Санкт-Петербургской консерватории.

Ранее на 81-м году жизни скончалась народная артистка России, актриса Малого театра Нелли Корниенко.

ОбществоКультура
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