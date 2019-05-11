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Скончалась народная артистка России Нелли Корниенко

01:18, 11.05.2019
Скончалась народная артистка России Нелли Корниенко
Фото: скриншот - youtube.com

Народная артистка России, актриса Малого театра Нелли Корниенко скончалась в четверг, 9 мая.

Корниенко умерла на 81-м году жизни. В театре отметили, что она останется в памяти своих коллег и многочисленных почитателей образцово-интеллигентным человеком, блестящим профессионалом, примером настоящего служения искусству.

Стоит отметить, что Корниенко служила в Малом театре с 1959 года и исполнила более 50 ролей.

Дата и место прощания с актрисой будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, ранее скончался народный артист СССР Ариф Меликов.

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