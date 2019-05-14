Билеты на церемонии открытия и закрытия WorldSkills Kazan 2019 поступят в продажу 30 мая

Билеты на церемонии открытия и закрытия мирового чемпионата WorldSkills, который пройдет в Казани, поступят в продажу 30 мая. Об этом рассказал заместитель гендиректора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 Эмиль Губайдуллин.



По его словам, стоимость билетов составит от 300 до 1,5 тыс. рублей. При этом билеты на сами соревнования будут бесплатными, передает ИА «Татар-информ».

Добавим, что сегодня в Казани в молодежно-подростковом центре «Джалиль» началось обучение волонтеров чемпионата WorldSkills. Всего в чемпионате будут задействованы 3,5 тыс. волонтеров, сообщается на сайте мэрии Казани.



Напомним, что мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills International пройдет в Казани с 22 по 27 августа. Вчера сотрудники Казанского авиационного завода имени Горбунова пригласили президента России Владимира Путина открыть это мероприятие.

