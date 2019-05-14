Продолжение реставрации Петропавловского собора в Казани требует 40 млн рублей

Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации разместила заявку на право заключения госконтракта на продолжение реставрации Петропавловского собора. Информация размещена в единой информационной системе в сфере госзакупок.

Максимальная цена контракта 40 млн 31 тысяча 467 рублей. Срок выполнения работ — до 30 октября 2020 года. У подрядчика должна быть лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия народов РФ. Источник финансирования — федеральный бюджет. В документации перечисляются необходимые виды работ — это реставрация фасадов собора, а также кровли, проемов, навесов.