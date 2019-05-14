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Экономика

Продолжение реставрации Петропавловского собора в Казани требует 40 млн рублей

16:48, 14.05.2019 3
Продолжение реставрации Петропавловского собора в Казани требует 40 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru/ Олег Тихонов

Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации разместила заявку на право заключения госконтракта на продолжение реставрации Петропавловского собора. Информация размещена в единой информационной системе в сфере госзакупок.

Максимальная цена контракта 40 млн 31 тысяча 467 рублей. Срок выполнения работ — до 30 октября 2020 года. У подрядчика должна быть лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия народов РФ. Источник финансирования — федеральный бюджет. В документации перечисляются необходимые виды работ — это реставрация фасадов собора, а также кровли, проемов, навесов.

ЭкономикаБюджетОбществоКультура Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 14 мая
    а зачем тратить на церкви бюджетные деньги. пусть сами собирают. тем более церкви освобождены от всех видов налогов.
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  • Анонимно 14 мая
    17.42 полностью согласны
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  • Анонимно 14 мая
    и где эти вечные ворчуны. почему молчать? статья было бы про мечети то коментарии было бы негативные больше 100.
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