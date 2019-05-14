В Удмуртии создателя финансовой пирамиды приговорили к 6 годам 9 месяцам лишения свободы

В Ижевске вынесли приговор в отношении создателя финансовой пирамиды, сообщает ИА «Сусанин».

Он присвоил почти 40 млн рублей. Жертвами подсудимого стали жители Удмуртии и Пермского края. По данным следствия, мужчина зарегистрировал ООО на своего сына в 2014 году. Организация занималась привлечением средств от граждан. Им были обещаны выплаты до 180% годовых. Но процентные выплаты получили только первые вкладчики. Полученные средства подсудимый перечислял в другой регион. Суд приговорил организатора финансовой пирамиды к 6 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Напомним, ранее сообщалось, что Центробанк с начала 2019 года выявил 61 финансовую пирамиду на территории России.

