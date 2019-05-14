Госдума РФ одобрила законопроект о штрафах за продажу поддельных билетов на матчи ЧЕ-2020

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, которым вводятся штрафы за спекуляцию и продажу поддельных билетов на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года.



Согласно документу, для физических лиц штраф за распространение поддельных билетов составит от 50 тыс. до 60 тыс. рублей, для должностных лиц и предпринимателей без образования юридического лица — от 150 тыс. до 200 тыс. рублей, для юрлиц — от 1 млн до 1,5 млн рублей. В качестве альтернативного наказания деятельность юрлиц и предпринимателей может быть приостановлена на срок до 90 дней, сообщается на сайте Госдумы РФ.



Напомним, что аналогичные меры ответственности действовали при проведении чемпионата мира по футболу FIFA в 2018 году.

