Медведев раскритиковал чиновников за разгильдяйство при выполнении поручений Путина

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с критикой в адрес федеральных и региональных властей из-за низкого уровня дисциплины при исполнении части поручений президента и правительства.



Премьер-министр РФ отметил, что многие поручения вовремя не исполняются, а сроки других постоянно корректируются по разным причинам. По словам Медведева, иногда это происходит из-за разгильдяйства.



Премьер-министр России также подчеркнул, что нужно сделать выводы для государственного аппарата и конкретные выводы в отношении лиц, причастных к неисполнению поручений, передает «РИА Новости».



Ранее Дмитрий Медведев остался недоволен низким уровнем переработки мусора в России. Премьер-министра РФ обратил внимание, что он не соответствует международным стандартам.

