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В приложении Ак Барс Банка появилась функция «Валюта по биржевому курсу»

14:01, 14.05.2019

В мобильном приложении Ак Барс Онлайн (6+) клиенты банка теперь могут обменивать валюту по курсу, максимально приближенному к биржевому.

Услуга позволяет дистанционно обменивать рубли на евро и доллары и обратно. Для этого необходимо иметь два счета: рублевый и валютный. Операции можно проводить на сумму до 50 у.е. неограниченное количество раз. В будущем максимальная сумма обмена будет увеличена.

Функция удобна для клиентов, которые отправляются за границу для путешествий или учебы. Чтобы конвертировать рубли в валюту, не нужно посещать отделения банка, также нет необходимости отслеживать выгодный курс для обмена. Данные поступают с биржи и в рабочие дни обновляются каждую минуту. Благодаря этому клиенты могут покупать валюту по максимально выгодному курсу.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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