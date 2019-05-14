Сторонники Мадуро захватили здание венесуэльского посольства в Вашингтоне

Сторонники действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро захватили здание посольства страны в Вашингтоне.

Активисты ворвались в строение, в котором впоследствии обосновались. Полицейские заняли позиции у ворот комплекса, которые были закрыты цепями и замками.

Часть сотрудников правопорядка вошли в здание дипмиссии и провели переговоры с активистами, передает «Интерфакс».

Власти Венесуэлы охарактеризовали появление американских полицейских в здании посольства как нарушение международного права.

Стоит отметить, что венесуэльские дипломаты покинули посольство США в апреле текущего года.

Напомним, ранее Мадуро заявил, что США нужны от его страны исключительно природные богатства.