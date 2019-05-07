Мадуро: США нужны только природные богатства Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США нужны от его страны исключительно природные богатства.
По его словам, американский президент Дональд Трамп ищет в Венесуэле нефть, золото, газ, алмазы и прочие материальные богатства.
«В Венесуэле не будет войны, военной интервенции, но это не значит, что мы не готовимся защищать свою землю», — сказал он телеканалу RT.
Также Мадуро добавил, что его не волнует, как он войдет в историю.
Напомним, ранее глава оппозиции Венесуэлы сообщил о провале попытки свергнуть Мадуро.Общество
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