Мадуро: США нужны только природные богатства Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США нужны от его страны исключительно природные богатства.

По его словам, американский президент Дональд Трамп ищет в Венесуэле нефть, золото, газ, алмазы и прочие материальные богатства.

«В Венесуэле не будет войны, военной интервенции, но это не значит, что мы не готовимся защищать свою землю», — сказал он телеканалу RT.

Также Мадуро добавил, что его не волнует, как он войдет в историю.

Напомним, ранее глава оппозиции Венесуэлы сообщил о провале попытки свергнуть Мадуро.