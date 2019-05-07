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Мадуро: США нужны только природные богатства Венесуэлы

09:53, 07.05.2019
Мадуро: США нужны только природные богатства Венесуэлы
Фото: kremlin.ru

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США нужны от его страны исключительно природные богатства.

По его словам, американский президент Дональд Трамп ищет в Венесуэле нефть, золото, газ, алмазы и прочие материальные богатства.

«В Венесуэле не будет войны, военной интервенции, но это не значит, что мы не готовимся защищать свою землю», — сказал он телеканалу RT.

Также Мадуро добавил, что его не волнует, как он войдет в историю.

Напомним, ранее глава оппозиции Венесуэлы сообщил о провале попытки свергнуть Мадуро.

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