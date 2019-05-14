Россиянам могут предоставить право выбирать между электронными и бумажными трудовыми книжками

Заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак внесет в Госдуму законопроект о внедрении в России электронной трудовой книжки, согласно которому работникам дадут право выбора между бумажными и электронными трудовыми книжками.

«Мы выступаем за то, чтобы не было обязательного поголовного навязывания электронных трудовых книжек», — сказал сам Турчак, его слова приводит РБК.

Еще один законопроект, разработанный ранее Минтрудом, предполагает, что после 2021 года ведение трудовой книжки будет только в электронном виде для тех, кто впервые устроился на работу.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в России начнут тестировать систему электронных трудовых книжек.