Новости бизнеса

14:57 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Россельхознадзор объяснил необходимость запрета на ввоз хамона и пармезана "сырно-колбасными турами"

14:53, 26.04.2019
Россельхознадзор объяснил необходимость запрета на ввоз хамона и пармезана
Фото: pxhere.com

В пресс-службе Россельхознадзора объяснили необходимость запрета на ввоз россиянами мясной и молочной продукции из-за рубежа тем, что этим пользуются многие предприниматели.

Это явление в ведомстве назвали "сырно-колбасными турами".

"Партии могут быть значительными — каждый человек может ввезти до 5 кг каждого вида продукции, то есть один человек может ввозить несколько десятков килограммов разных колбас и сыров", — пояснили в Россельхознадзоре радиостанции "Говорит Москва"

Напомним, СМИ накануне сообщили, что Национальная мясная ассоциация предложила запретить россиянам ввоз мясной и молочной продукции из-за рубежа. Однако в правительстве сообщили, что не рассматривают этот вопрос.

БизнесРозничная торговля
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров