Россельхознадзор объяснил необходимость запрета на ввоз хамона и пармезана "сырно-колбасными турами"

В пресс-службе Россельхознадзора объяснили необходимость запрета на ввоз россиянами мясной и молочной продукции из-за рубежа тем, что этим пользуются многие предприниматели.

Это явление в ведомстве назвали "сырно-колбасными турами".

"Партии могут быть значительными — каждый человек может ввезти до 5 кг каждого вида продукции, то есть один человек может ввозить несколько десятков килограммов разных колбас и сыров", — пояснили в Россельхознадзоре радиостанции "Говорит Москва"



Напомним, СМИ накануне сообщили, что Национальная мясная ассоциация предложила запретить россиянам ввоз мясной и молочной продукции из-за рубежа. Однако в правительстве сообщили, что не рассматривают этот вопрос.