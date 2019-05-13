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Федерация хоккея России назвала состав сборной страны на матч с Чехией

16:41, 13.05.2019
Федерация хоккея России назвала состав сборной страны на матч с Чехией
Фото: fhr.ru

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился, кто сыграет в матче против Чехии. Об этом сообщается в официальном Twitter Федерации хоккея России.

Российскую команду представят:

Вратари: Андрей Василевский, Илья Сорокин.

Звенья: Михаил Сергачев — Никита Нестеров, Михаил Григоренко — Евгений Малкин — Евгений Дадонов;

Дмитрий Орлов — Никита Зайцев, Александр Овечкин — Евгений Кузнецов — Александр Барабанов;

Динар Хафизуллин — Владислав Гавриков, Никита Гусев — Артем Анисимов — Никита Кучеров;

Никита Задоров, Илья Ковальчук — Сергей Андронов — Иван Телегин, Кирилл Капризов.

Напомним, ранее в матче группового турнира ЧМ-2019 по хоккею сборная России обыграла австрийцев со счетом 5:0.

СпортХоккей
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