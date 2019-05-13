Федерация хоккея России назвала состав сборной страны на матч с Чехией
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился, кто сыграет в матче против Чехии. Об этом сообщается в официальном Twitter Федерации хоккея России.
Российскую команду представят:
Вратари: Андрей Василевский, Илья Сорокин.
Звенья: Михаил Сергачев — Никита Нестеров, Михаил Григоренко — Евгений Малкин — Евгений Дадонов;
Дмитрий Орлов — Никита Зайцев, Александр Овечкин — Евгений Кузнецов — Александр Барабанов;
Динар Хафизуллин — Владислав Гавриков, Никита Гусев — Артем Анисимов — Никита Кучеров;
Никита Задоров, Илья Ковальчук — Сергей Андронов — Иван Телегин, Кирилл Капризов.
Напомним, ранее в матче группового турнира ЧМ-2019 по хоккею сборная России обыграла австрийцев со счетом 5:0.
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