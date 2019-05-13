Ученые из Перми займутся разработкой технологии освоения труднодоступных природных ресурсов

Пермский научно-образовательный центр (НОЦ) займется созданием инновационного оборудования для разработки и эксплуатации месторождений, сообщает ТАСС.

Кроме того, ученые из Перми будут работать над новыми технологиями освоения труднодоступных природных ресурсов. Пермский НОЦ «Рациональное недропользование» объединит значимые научные и образовательные организации Пермского края.

Напомним, ранее сообщалось, что в России в рамках нацпроекта «Наука» будут организованы советы по государственной поддержке научных центров мирового уровня. В постановлении правительства РФ отмечается, что предоставляться гранты будут по итогам открытого конкурса. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что готовится принятие нормативных актов о создании и функционировании в России 16 центров мирового уровня.

