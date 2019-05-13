В Чебоксарах эвакуировали несколько торговых центров

В Чебоксарах эвакуировали посетителей нескольких торговых центров.



«Прошла эвакуация. Сейчас здания проверяются», — сообщил источник «Интерфакса».



При этом он не уточнил число зданий, откуда были эвакуированы посетители, а также в связи с чем прошла эвакуация.



Местные СМИ сообщают, что эвакуированы не менее 10 торговых центров, в том числе «Мадагаскар», «Шупашкар», «Мега Молл», МТВ, «Детский мир», «Меридиан». Причиной эвакуации якобы стала информация о минировании зданий.



Напомним, что 8 мая в нескольких регионах Приволжского федерального округа прошли массовые эвакуации из-за сообщений о минировании.

