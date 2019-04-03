Росстат: в более чем 10 процентах домов и квартир России нет горячей воды

В 2018 году в 11,8% домов и квартир России, подключенных к центральному водоснабжению, не было горячей воды. Еще в 30,6% жилищ горячая вода есть благодаря индивидуальным нагревателям, следует из исследования Росстата, проведенного в 60 тыс. домохозяйств.

Всего к центральному водоснабжению в России подключено 90,3% домов, в остальные вода поступает из индивидуальных артезианских скважин и колодцев либо не поступает вовсе.

Из регионов России дела с водой хуже всего обстоят в Тыве. Там центральным водоснабжением в регионе обеспечено лишь 11,6% домохозяйств, и из них 78,8% полностью лишены горячей воды, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации.

