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ФАС выступила с предложением уравнять комиссии банков за межрегиональные денежные переводы

15:37, 01.05.2019
ФАС выступила с предложением уравнять комиссии банков за межрегиональные денежные переводы
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

ФАС РФ работает над мерами, которые обяжут банки уравнять размер комиссий за межрегиональные переводы денежных средств. Информация размещена на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о переводах, которые осуществляются в рамках одной кредитной организации. Изменения, которые предполагается внести, направлены на обеспечение единства экономического пространства. Предполагается, что закон вступит в силу в июле 2020 года.

Напомним, ранее системы денежных переводов ввели лимиты на отправку средств в Казахстан, Вьетнам, Китай и Киргизию. Мера принята по требованию Центробанка.

С 16 апреля отправить в Казахстан более 150 тысяч рублей за раз нельзя, пишут «Ведомости». Для остальных стран установлен лимит в 100 тысяч рублей.

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