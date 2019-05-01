ФАС выступила с предложением уравнять комиссии банков за межрегиональные денежные переводы

ФАС РФ работает над мерами, которые обяжут банки уравнять размер комиссий за межрегиональные переводы денежных средств. Информация размещена на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о переводах, которые осуществляются в рамках одной кредитной организации. Изменения, которые предполагается внести, направлены на обеспечение единства экономического пространства. Предполагается, что закон вступит в силу в июле 2020 года.

Напомним, ранее системы денежных переводов ввели лимиты на отправку средств в Казахстан, Вьетнам, Китай и Киргизию. Мера принята по требованию Центробанка.

С 16 апреля отправить в Казахстан более 150 тысяч рублей за раз нельзя, пишут «Ведомости». Для остальных стран установлен лимит в 100 тысяч рублей.



