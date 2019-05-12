Минюст изучит активность половины политических партий в России

В течение года Минюст России изучит активность половины из зарегистрированных в стране политических партий, сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что из 61 зарегистрированной в России политической партии 32 были включили в реестр в течение 2012 года. В 2019 году для половины партий истекает предусмотренный законом семилетний срок, в течение которого они должны были принять участие в выборах на федеральном, региональном или местном уровне.

Напомним, ранее сообщалось, что в регионах резко увеличили избирательные фонды кандидатов для проведения выборов губернаторов и заксобраний. Лидером стал Башкортостан, где объем повышен до 200 млн рублей.

Соответствующие поправки приняты депутатами Госсобрания — Курултая РБ. Согласно документу, фонд может быть полностью сформирован за счет партии, выдвинувшей кандидата.

