В Карелии заявили, что белуха, которую обнаружили в Норвегии, к ним не относится

В Карельском туристическом центре опровергли информацию о том, что кит, найденный у берегов Норвегии, мог сбежать из вольера в поселке Нильмогуба, сообщает «Интерфакс».

В туристическом центре «Полярный круг», который находится в Нильмогубе, заявили, что последние несколько лет в поселке не содержат белух. Кит-белуха был обнаружен у берегов Северной Норвегии в конце апреля. На животном была замечена стяжка, на которой было крепление для камеры GoPro. На ремне было написано: «Equipment St.Petersburg». Животное заподозрили в шпионаже в пользу России.



Напомним, ранее в Норвегии кит-белуха, которого заподозрили в шпионаже в пользу России, вернул туристке упавший в море iPhone. На видео, опубликованном в Instagram, видно, как кит поднимается из воды, держа в пасти смартфон, после чего отдает его людям.

Как сообщает Die Welt, предполагается, что белуха является тем самым животным, которое нашли недавно у берегов Норвегии.

