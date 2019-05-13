Новости общества

00:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Психолог дала советы по адаптации к рабочему ритму после майских праздников

00:31, 13.05.2019
Психолог дала советы по адаптации к рабочему ритму после майских праздников
Фото: realnoevremya.ru

Кандидат психологических наук, бизнес-тренер Кристина Иваненко рассказала, как быстрее вернуться к рабочему ритму после майских праздников.

«Лучше всего прописать для себя список целей, которые будут первоочередными при выходе из отдыха», — заявила эксперт в интервью «РИА Новости».

По словам Иваненко, необходимо выполнять важные задачи в несколько этапов. При этом каждый из них должен быть конкретным и определенным по времени.

Психолог также рекомендовала работодателям ставить задачи подчиненным до начала майских праздников, чтобы избежать неопределенности и добиться лучшего распределения ресурсов.

Иваненко констатировала, что небольшой спад КПД после праздников случается и от этого никуда не деться.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров