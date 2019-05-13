Психолог дала советы по адаптации к рабочему ритму после майских праздников
Кандидат психологических наук, бизнес-тренер Кристина Иваненко рассказала, как быстрее вернуться к рабочему ритму после майских праздников.
«Лучше всего прописать для себя список целей, которые будут первоочередными при выходе из отдыха», — заявила эксперт в интервью «РИА Новости».
По словам Иваненко, необходимо выполнять важные задачи в несколько этапов. При этом каждый из них должен быть конкретным и определенным по времени.
Психолог также рекомендовала работодателям ставить задачи подчиненным до начала майских праздников, чтобы избежать неопределенности и добиться лучшего распределения ресурсов.
Иваненко констатировала, что небольшой спад КПД после праздников случается и от этого никуда не деться.
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