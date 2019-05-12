Российская курица по дешевизне перегнала американскую

Россия обошла США по дешевизне курицы. За последние годы разница цен на российское и американское мясо птицы достигла рекордного уровня.

«По официальным статистическим данным, в 2018 году средняя розничная цена в США составила 3,2 доллара за килограмм, а в России — 2,1 доллара», — рассказал главный аналитик группы «Черкизово» Андрей Дальнов.

Управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк подтвердил эти цифры.

Эксперты отметили, что России удалось обойти США по дешевизне курицы благодаря росту отечественного производства. Кроме того, свою роль сыграло и ослабление рубля, передает «РИА Новости».



Ранее в Минсельхозе РФ сообщили, что за 2018 год оптовые цены на мясо курицы выросли на 21,8%. Розничные цены поднялись на 22,4%.

