США отказали в визе нескольким делегатам от России

США не выдали визы нескольким российским дипломатам, которые должны были участвовать в комитете ООН по подготовке обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 2020 года, заявили в МИД РФ.



Директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков сообщил, что если такие действия продолжатся, то саму конференцию придется перенести из США в другую страну, передает ТАСС.



Ранее в МИД РФ заявили, что США препятствуют участию России в работе ООН и стремятся не допустить распространения объективной информации о происшествии в сирийском городе Думе.

