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США отказали в визе нескольким делегатам от России

07:15, 11.05.2019 1
США отказали в визе нескольким делегатам от России
Фото: mil.ru

США не выдали визы нескольким российским дипломатам, которые должны были участвовать в комитете ООН по подготовке обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 2020 года, заявили в МИД РФ.

Директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков сообщил, что если такие действия продолжатся, то саму конференцию придется перенести из США в другую страну, передает ТАСС.

Ранее в МИД РФ заявили, что США препятствуют участию России в работе ООН и стремятся не допустить распространения объективной информации о происшествии в сирийском городе Думе.

ОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07:56
    Американцы наверно посмотрели наш фильм Брат и поняли что эти хитрые русские каждый день будут проводить в США разные конференции для того чтоб навещать свои ранчо в Майами.
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