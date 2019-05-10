Новости спорта

19:06 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Футбольный клуб «Анжи» вылетел из РПЛ

18:55, 10.05.2019
Футбольный клуб «Анжи» вылетел из РПЛ
Фото: fc-anji.ru

Футбольный клуб «Анжи» потерял шансы на сохранение прописки в Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон.

После поражения от тульского «Арсенала» в рамках матча 28-го тура «Анжи» занимает предпоследнее место в турнирной таблице с 20 очками. Таким образом команда не сумеет опередить находящуюся на 14-м месте «Уфу» с 26 очками, передает RT.

Даже при равенстве баллов уфимцы расположатся выше за счет личных встреч.

Напомним, ранее «Уфу» официально возглавил Вадим Евсеев.

СпортФутбол
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров