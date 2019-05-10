Футбольный клуб «Анжи» вылетел из РПЛ

Футбольный клуб «Анжи» потерял шансы на сохранение прописки в Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон.

После поражения от тульского «Арсенала» в рамках матча 28-го тура «Анжи» занимает предпоследнее место в турнирной таблице с 20 очками. Таким образом команда не сумеет опередить находящуюся на 14-м месте «Уфу» с 26 очками, передает RT.

Даже при равенстве баллов уфимцы расположатся выше за счет личных встреч.

Напомним, ранее «Уфу» официально возглавил Вадим Евсеев.