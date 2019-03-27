ФК «Уфа» официально возглавил Вадим Евсеев

Футбольный клуб «Уфа» на своем официальном сайте объявил о назначении Вадима Евсеева новым главным тренером. Контракт с 43-летним специалистом подписан на 2 года.

Евсеев известен по выступлениям за московский «Локомотив» в качестве игрока, в его составе он дважды становился чемпионом России, а также принимал участие в Лиге чемпионов. Участник чемпионата Европы 2004 года.

В качестве тренера с июня 2013-го по 2014 год входил в тренерский штаб «Текстильщика» из Иваново. C января 2015 года был ассистентом Гаджи Гаджиева в пермском «Амкаре». С февраля 2017-го — главный тренер клуба ПФЛ «Текстильщик» Иваново. В сентябре 2017-го вернулся в «Амкар» и 15 марта 2018 года был утвержден в качестве главного тренера пермского клуба. 20 июня 2018-го стал старшим тренером «Анжи». Через 2 месяца, 20 августа, был назначен на пост главного тренера клуба ФНЛ «СКА-Хабаровск», который официально покинул в начале этой недели.

Напомним, что ФК «Уфа» сегодня объявил об отставке Дмитрия Кириченко. Генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов прокомментировал «Реальному времени» перестановки в команде.

ФК «Уфа» после 20 туров находится в зоне вылета и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.

