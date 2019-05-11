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Лукашенко подписал декрет о дополнительных мерах по борьбе с коррупцией

04:25, 11.05.2019
Лукашенко подписал декрет о дополнительных мерах по борьбе с коррупцией
Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об ужесточении ответственности за коррупцию.

Согласно документу, главная цель декрета — усиление мер ответственности за совершение коррупционных преступлений.

Так, лица, осужденные по данной статье, не подлежат представлению к условно-досрочному освобождению или замене неотбытой части наказания более мягким. Таким образом власти страны намерены создать дополнительные меры по борьбе с коррупцией, уточнили в пресс-службе президента Белоруссии.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что в вопросах суверенитета Белоруссии «не будет места компромиссам».

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