Новости общества

12:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Лукашенко заявил, что в вопросах суверенитета Белоруссии «не будет места компромиссам»

11:45, 19.04.2019
Лукашенко заявил, что в вопросах суверенитета Белоруссии «не будет места компромиссам»
Фото: kremlin.ru

Белорусский народ высоко ценит единство и территориальную целостность страны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, нынешней целостности государства способствовал неоднократно пережитый опыт разделения белорусского народа и перекраивания границ.

«В вопросах суверенитета и безопасности в нашей внешней и внутренней политике не было и не будет места компромиссам», — цитирует ТАСС Лукашенко.

Глава государства особо подчеркнул, что свою независимость белорусы «строили в условиях сложнейших геополитических, экономических, общественных, региональных и глобальных трансформаций».

Напомним, ранее Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину вести торговлю в рублях вместо «вражеских» долларов и евро.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров