Лукашенко заявил, что в вопросах суверенитета Белоруссии «не будет места компромиссам»

Белорусский народ высоко ценит единство и территориальную целостность страны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, нынешней целостности государства способствовал неоднократно пережитый опыт разделения белорусского народа и перекраивания границ.

«В вопросах суверенитета и безопасности в нашей внешней и внутренней политике не было и не будет места компромиссам», — цитирует ТАСС Лукашенко.

Глава государства особо подчеркнул, что свою независимость белорусы «строили в условиях сложнейших геополитических, экономических, общественных, региональных и глобальных трансформаций».

Напомним, ранее Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину вести торговлю в рублях вместо «вражеских» долларов и евро.