Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонных переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал Берлин ужесточить санкции против России.

Причиной такой меры Порошенко называет указ об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, передает ТАСС.

Стороны обсудили ситуацию на Донбассе. Украинский лидер подчеркнул, что германские власти всегда поддерживают Киев. Меркель выразила надежду, что новое украинское руководство продолжит сотрудничество с ЕС, в том числе по развитию украино-германского стратегического партнерства.

Напомним, ранее Порошенко призвал также Канаду поддержать усиление санкций против России из-за «паспортных указов».