Порошенко призвал Канаду поддержать ужесточение санкций против России из-за "паспортных указов"
В рамках встречи с главой канадского МИД Христей Фриланд действующий президент Украины Петр Порошенко призвал Канаду поддержать ужесточение санкций против России в ответ на "паспортные указы", сообщает пресс-служба президента Украины.
Стороны обсудили ухудшение ситуации на Донбассе, учитывая очередные провокационные действия Москвы, отмечается в сообщении.
Напомним, ранее действующий президент Украины Петр Порошенко уже заявлял, что Россия заслуживает значительного ужесточения санкций, сообщает ТАСС.
Украинский лидер отметил, что продолжит заниматься этим вопросом в последние недели своего президентского срока. Порошенко считает, что завершить решение этой проблемы должен новый президент страны.
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