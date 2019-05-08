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Порошенко призвал Канаду поддержать ужесточение санкций против России из-за "паспортных указов"

19:26, 08.05.2019
Порошенко призвал Канаду поддержать ужесточение санкций против России из-за
Фото: president.gov.ua

В рамках встречи с главой канадского МИД Христей Фриланд действующий президент Украины Петр Порошенко призвал Канаду поддержать ужесточение санкций против России в ответ на "паспортные указы", сообщает пресс-служба президента Украины.

Стороны обсудили ухудшение ситуации на Донбассе, учитывая очередные провокационные действия Москвы, отмечается в сообщении.

Напомним, ранее действующий президент Украины Петр Порошенко уже заявлял, что Россия заслуживает значительного ужесточения санкций, сообщает ТАСС.

Украинский лидер отметил, что продолжит заниматься этим вопросом в последние недели своего президентского срока. Порошенко считает, что завершить решение этой проблемы должен новый президент страны.

ЭкономикаОбществоВласть
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