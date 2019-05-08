В России за три месяца зарегистрировали девять терактов

По итогам января — марта 2019 года в России было зарегистрировано девять терактов. Об этом говорится в отчете Министерства внутренних дел РФ.

За отчетный период зафиксировано 679 заведомо ложных сообщений об акте терроризма. Это на 17,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Раскрыть удалось 191 подобное преступление, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Напомним, сегодня Управление Федеральной службы безопасности России по Башкирии опровергло информацию СМИ о готовящихся в Уфе терактах. По данным местных изданий, в Уфе с утра в среду прошла эвакуация посетителей и сотрудников нескольких торговых центров. Причиной этого стали сообщения о подозрительных предметах, оставленных в ТЦ.