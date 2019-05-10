Трамп отказался называть Россию врагом

Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга отказался называть Россию врагом.

В выступлении он вновь раскритиковал Германию за нежелание увеличивать военные расходы. При этом, по его словам, «Германия платит России ежемесячно миллиарды долларов за трубопровод».

«Таким образом, Германия дает [деньги] так называемому врагу... Я не хочу ее [Россию] называть врагом, я хочу поладить с Россией. Сейчас хочу поладить и с Китаем, потому что я умный. Глупые люди не хотят ладить», — цитирует ТАСС Трампа.

Ранее Трамп заявил, что Россия и Соединенные Штаты имеют потенциал для выстраивания хороших отношений.