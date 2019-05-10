Трамп отказался называть Россию врагом
Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга отказался называть Россию врагом.
В выступлении он вновь раскритиковал Германию за нежелание увеличивать военные расходы. При этом, по его словам, «Германия платит России ежемесячно миллиарды долларов за трубопровод».
«Таким образом, Германия дает [деньги] так называемому врагу... Я не хочу ее [Россию] называть врагом, я хочу поладить с Россией. Сейчас хочу поладить и с Китаем, потому что я умный. Глупые люди не хотят ладить», — цитирует ТАСС Трампа.
Ранее Трамп заявил, что Россия и Соединенные Штаты имеют потенциал для выстраивания хороших отношений.ОбществоВласть
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