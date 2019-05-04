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Трамп: у России и США прекрасный потенциал для хороших отношений

19:11, 04.05.2019
Трамп: у России и США прекрасный потенциал для хороших отношений
Фото: ang.af.mil

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Соединенные Штаты имеют потенциал для выстраивания хороших отношений.

«Вчера был очень хороший телефонный разговор с президентом России Путиным. Существует огромный потенциал для выстраивания хороших или прекрасных отношений с Россией, несмотря на то, что можно прочитать или увидеть в лживых СМИ», — написал глава Белого дома в Twitter.

Напомним, что накануне президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Главы государств обсудили ситуацию на Украине, в Венесуэле и на Корейском полуострове. Также они поговорили о необходимости заключения нового договора о ядерном вооружении.

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