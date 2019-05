Трамп: у России и США прекрасный потенциал для хороших отношений

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Соединенные Штаты имеют потенциал для выстраивания хороших отношений.

«Вчера был очень хороший телефонный разговор с президентом России Путиным. Существует огромный потенциал для выстраивания хороших или прекрасных отношений с Россией, несмотря на то, что можно прочитать или увидеть в лживых СМИ», — написал глава Белого дома в Twitter.

Very good call yesterday with President Putin of Russia. Tremendous potential for a good/great relationship with Russia, despite what you read and see in the Fake News Media. Look how they have misled you on “Russia Collusion.” The World can be a better and safer place. Nice!