В Японии с октября все детсады станут бесплатными

Верховная палата Японии приняла закон о бесплатных детских садах. Он вступит в силу в октябре 2019 года.



Согласно документу, детсады станут бесплатными для посещения их детьми в возрасте от 3 до 5 лет. В 6 лет дети поступают в начальную школу, пишет ТАСС со ссылкой на Kyodo.

Также был принят закон о бесплатном обучении в старших классах школы и в высших учебных заведениях для выходцев из семей с низкими доходами. Он вступит в силу с апреля 2020 года.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минпросвещения РФ, президенту Татарстана Рустаму Минниханову и губернатору Самарской области Дмитрию Азарову проанализировать величину абонентской платы за детские сады в указанных регионах и представить предложения по ее доведению до среднероссийского уровня.