Медведев обратил внимание президента Татарстана и губернатора Самарской области на абонентскую плату за детсады

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сформировал ряд поручений по итогам интернет-конференции, которая прошла 29 марта, сообщается на официальном портале правительства РФ.

Одно из поручений адресовано минпросвещения РФ, президенту Татарстана и губернатору Самарской области. До 5 июня 2019 года требуется проанализировать величину абонентской платы за детские сады в указанных регионах. Медведев попросил представить предложения по ее доведению до среднероссийского уровня.

Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил разработать предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов. Соответствующие поручения даны по итогам форума «Национальные проекты — этап «реализация», список опубликован на сайте кабмина РФ.



