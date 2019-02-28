Россия и КНР наложили вето на резолюцию США по Венесуэле в СБ ООН

Россия и Китай воспользовались правом вето при голосовании в Совете Безопасности ООН по американскому проекту резолюции, призывающей к проведению новых президентских выборов в Венесуэле.

«Проект резолюции не принимается в силу негативного голоса [хотя бы] одного из постоянных членов Совета Безопасности», — передает слова председателя совета ТАСС.

За инициированный Вашингтоном документ высказались девять из 15 членов Совбеза, против были три страны — Россия, Китай и Южно-Африканская Республика, еще три воздержались.