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Россия и КНР наложили вето на резолюцию США по Венесуэле в СБ ООН

23:52, 28.02.2019
Россия и КНР наложили вето на резолюцию США по Венесуэле в СБ ООН
Фото: kremlin.ru

Россия и Китай воспользовались правом вето при голосовании в Совете Безопасности ООН по американскому проекту резолюции, призывающей к проведению новых президентских выборов в Венесуэле.

«Проект резолюции не принимается в силу негативного голоса [хотя бы] одного из постоянных членов Совета Безопасности», — передает слова председателя совета ТАСС.

За инициированный Вашингтоном документ высказались девять из 15 членов Совбеза, против были три страны — Россия, Китай и Южно-Африканская Республика, еще три воздержались.

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