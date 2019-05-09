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Российские рок-исполнители записали к юбилею Булата Окуджавы кавер-версии его известных песен

00:53, 09.05.2019
Российские рок-исполнители записали к юбилею Булата Окуджавы кавер-версии его известных песен
Фото: commons.wikimedia.org/Anastasiya Fedorenko

К 95-летию поэта Булата Окуджавы российские музыканты записали трибьют-альбом «Булат-95» с кавер-версиями его известных песен, сообщает ТАСС.

9 мая Булату Окуджаве исполнилось бы 95 лет. Его вдова Ольга Окуджава рассказала, что известные песни Окуджавы исполнили рокеры и даже рэперы. Она отметила, что в проекте участвуют Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Юрий Шевчук и другие исполнители. Есть даже немецкая группа Juno17, которая записала песню «Бери шинель, пошли домой».

Также среди кавер-версий — «Нам нужна одна победа», «По Смоленской дороге», «Песенка о ночной Москве», «Грузинская песня», «Песенка о голубом шарике», «Молитва», «Старая солдатская песня» и другие.

ОбществоКультура
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