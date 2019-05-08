В Татарстане презентовали документы татарстанских участников Великой Отечественной войны
Сегодня в Госархиве Татарстана презентовали документы татарстанских участников Великой Отечественной войны, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Среди документов — письма с фронта, газеты, фотографии, дневники и даже пробитое пулей удостоверение.
Всего в Госархиве хранятся более 3 тыс. документов, и фонд постоянно пополняется личными вещами ветеранов.
Ранее Министерство обороны России в преддверии 9 Мая обнародовало уникальные фронтовые фотографии советских военачальников времен Великой Отечественной войны.Общество Татарстан
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