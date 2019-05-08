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В Татарстане презентовали документы татарстанских участников Великой Отечественной войны

17:58, 08.05.2019
В Татарстане презентовали документы татарстанских участников Великой Отечественной войны
Фото: скриншот

Сегодня в Госархиве Татарстана презентовали документы татарстанских участников Великой Отечественной войны, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Среди документов — письма с фронта, газеты, фотографии, дневники и даже пробитое пулей удостоверение.

Всего в Госархиве хранятся более 3 тыс. документов, и фонд постоянно пополняется личными вещами ветеранов.

Ранее Министерство обороны России в преддверии 9 Мая обнародовало уникальные фронтовые фотографии советских военачальников времен Великой Отечественной войны.

Общество Татарстан
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