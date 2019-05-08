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Защитник саратовского «Автодора» стал лучшим молодым игроком Единой лиги

15:49, 08.05.2019
Защитник саратовского «Автодора» стал лучшим молодым игроком Единой лиги
Фото: vtb-league

18-летний защитник саратовского БК «Автодор» Никита Михайловский признан лучшим молодым игроком чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне 2018/2019. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

«Спасибо лиге за это признание. Сезон у «Автодора» сложился не так, как мы все хотели — были тяжелые победы, но также были матчи, в которых мы не имели права проигрывать. При этом хочу поблагодарить президента и тренера «Автодора» за доверие и поддержку, а также партнеров и весь персонал клуба. В следующем сезоне мы докажем, что способны на большее», — сказал Михайловский.

Михайловский провел за саратовский клуб 26 матчей, набирая в среднем за 15,5 минуты на площадке 5,5 очка, а также делал 2,2 подбора и 0,7 передачи, зарабатывая при этом 5,7 балла за эффективность действий.

СпортБаскетбол
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