На Петербургском юридическом форуме представят доработанного робота-юриста

На Петербургском международном юридическом форуме будет представлена доработанная версия робота-юриста. Об этом сообщили в пресс-центре форума.

Отмечается, что робот LegalApe 2.8 в 2018 году участвовал в первом в мире юридическом состязании между человеком и роботом. Тогда победа досталась человеку.

«За год команда «МегаФона» доработала робота и превратила его в полноценную рабочую лошадку, миссия которой — избавить юристов от рутины», — рассказали в пресс-центре форума.



Робот способен создавать договоры за две минуты, а за 20 секунд — подготовить отзыв на иск.



В пресс-центре уточнили, что робота-юриста представят на сессии, посвященной искусственному интеллекту, передает «РИА Новости».



Петербургский международный юридический форум в этом году пройдет с 14 по 18 мая.

