Хакеры похитили более $40 млн у одной из крупнейших криптовалютных бирж

В результате взлома хакеры похитили более $40 млн у одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж Binance.



Похитители украли 7 тыс. биткоинов из одного кошелька (2% всех биткоиновых активов биржи). Для кражи хакеры использовали фишинг, вирусные атаки и другие техники. Им удалось получить важные пользовательские данные множества клиентов, в том числе коды двухфакторной идентификации, пишет «Интерфакс».

Похищенные биткоины будут возмещены за счет гарантийного счета биржи.

Ранее советник президента Сергей Глазьев предложил создать в Крыму криптоплощадку для привлечения иностранных инвестиций в обход санкций с помощью криптовалют.