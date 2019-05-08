Украина собирается признать незаконными российские паспорта жителей ДНР и ЛНР

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что сегодня кабмин примет решение о признании незаконными российские паспорта жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

По его словам, эти паспорта будут признаны незаконными при пересечении государственной границы, а также при использовании на территории Украины, пишет RNS.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил министрам иностранных дел государств G7 и ЕС ввести санкции против России за выдачу паспортов РФ жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Напомним, Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Также российский лидер подписал указ, в котором прописывается упрощенный порядок получения гражданства РФ для дополнительных категорий граждан Украины.