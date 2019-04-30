Российские ретейлеры предложили брать 15% со всех покупок в зарубежных онлайн-магазинах

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), объединяющая крупных российских ретейлеров, предложила ввести единый сбор в размере 15% со всех покупок в иностранных онлайн-магазинах.

Письмо с инициативой реформировать регулирование покупок было направлено вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку. Изначально предлагалось взимать 20% стоимости, но позже величина пошлины была снижена до 15%.

Главная цель идеи — «уравнивание условий» иностранных и российских интернет-магазинов. Зарубежные площадки не платят НДС и таможенные пошлины и не обязаны сертифицировать товар, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо.

Оператором сбора предлагается сделать «Почту России».

Идею изучат Аналитический центру при правительстве, Институт Гайдара и «Почта России». Участники рынка трансграничной торговли оценили предложение АКИТ негативно и сомневаются, что государство в итоге согласится на столь жесткие ограничения.

Напомним, ранее сообщалось, что «Почта России» сократит доставку интернет-заказов в регионы до 1—2 дней.