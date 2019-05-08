Минфин РФ не представил в срок поправки для повышения компенсаций нефтяникам

Минфин России не представил в срок проект поправок в Налоговый кодекс, необходимых для увеличения компенсаций нефтяникам за потери, которые они несут из-за поставок топлива на внутренний рынок.

Как сообщают «Ведомости», проект поправок в Налоговый кодекс Минфин, Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС должны были внести в правительство до 22 апреля. Однако отвечающий за них Минфин пока этого не сделал.



Издание отмечает, что эти поправки должны повысить НДПИ на нефть и ввести акциз на средние дистилляты и мазут.



В Минфине рассказали, что соответствующие вопросы еще прорабатываются, но министерство направило промежуточный доклад в правительство. В Минэнерго и ФАС сообщили, что передали Минфину свои предложения. Минэкономразвития этого пока не сделало.



Ранее сообщалось, что правительство РФ может увеличить компенсации нефтяникам на 25%. Деньги на это будут получены благодаря введению акциза на средние дистилляты и мазут. Кроме того, может быть увеличен на 37 млрд рублей НДПИ.

