Власти нашли новую схему возмещения нефтяникам потерь от поставок на внутренний рынок

В правительстве РФ нашли новое решение по вопросу увеличения субсидий нефтяным компаниям за поставку топлива на внутренний рынок. Кабмин РФ может увеличить компенсации на 25%.

Деньги на это власти готовы взять благодаря введению акциза на средние дистилляты и мазут, пишет «Коммерсантъ». Также может быть увеличен на 37 млрд рублей НДПИ.

Ранее сообщалось, что корректирующий коэффициент в формуле демпфере будет повышен до 0,75 с 0,6 в настоящее время. Это приведет к выпадающим доходам бюджета, которые планируется покрыть за счет введения акциза по ставке дизтоплива на «все неподакцизные жидкие нефтепродукты».

Ранее сообщалось, что правительство РФ никак не может согласовать с нефтяниками изменения, которые бы смогли компенсировать компаниям потери от поставки топлива на внутренний рынок.





