В «Матросской тишине» заключенный совершил суицид

В московском следственном изоляторе «Матросская тишина» (СИЗО-1) заключенный покончил с собой.

Мужчина без признаков жизни был обнаружен в одной из камер утром в среду, 8 мая. Прибывшие медики не смогли спасти его. По данному факту проводится служебная проверка.

Признаков насильственной смерти у 40-летнего заключенного не обнаружено. Он был арестован за кражу, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Официальных комментариев по данному факту в настоящее время нет.

Напомним, ранее замначальника «Матросской тишины» уволили из-за скандала со спецкамерами для вип-арестантов.