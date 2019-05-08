Банк России 30 августа начнет тестировать оплату покупок в магазинах через QR-платежи

Банк России с 30 августа в тестовом режиме запустит оплату покупок в магазинах по QR-коду.



Как уточнили источники РБК на платежном рынке, срок тестирования будет зависеть от результатов «пилота».



Для переводов в адрес юрлиц будут использоваться QR-коды двух типов — статические, в которых будет закодирован счет магазина, и динамические, которые будут формироваться с учетом суммы покупки, например на дисплее кассового аппарата.



Покупателю, чтобы совершить покупку, нужно будет просканировать QR-код через мобильное приложение банка, ввести на смартфоне сумму и оплатить товар.



Ранее Центробанк запустил Систему быстрых платежей. Она позволит клиентам совершать платежи по номеру мобильного телефона вне зависимости от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя.

